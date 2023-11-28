Перша леді США Джилл Байден показала прикрашений до Різдва Білий дім

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Резиденцію президента США у Вашингтоні прикрасили до Різдва. У Білому домі встановили 98 ялинок, розвісили 72 вінки, 4,5 км стрічок, 33 892 прикраси та 142 425 святкових вогнів.

Про це пише CNN.

Перша леді Джилл Байден презентувала прикраси 27 листопада. За її словами, цьогорічна тема святкового сезону «Магія, диво і радість».

Протягом тижня святкові декорації встановлювали понад 300 волонтерів. Очікують, що під час різдвяних свят Білий відвідають приблизно 100 тисяч людей.