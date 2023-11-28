Зеленський підписав закон про Держбюджет на 2024 рік

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Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет на 2024 рік». Більшість видатків підуть на сферу оборони.

Про це повідомляється на сайті законопроєкту.

Доходи держбюджету очікуються на рівні 1,768 трильйона гривень, видатки — 3,35 трильйона. Дефіцит державного бюджету складе 1,57 трильйона гривень. Зовнішні запозичення зменшили на 103,5 мільярда гривень (з $42,9 мільярда до $41 мільярда, щоб погодити з МВФ), перекрили за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 81,4 мільярда гривень.

Головний пріоритет держбюджету — оборона та безпека України, на ці цілі піде майже половина всіх видатків або понад 21% ВВП. Серед інших пріоритетів — соціальна галузь, освіта, медицина, підтримка ветеранів.

Очікується, що ВВП зросте на 4,6%, інфляція становитиме близько 9,7%, а курс валют буде 40,7 гривні за долар.