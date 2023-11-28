У Фінляндії на місці генконсульства росії побудують дитячий садок

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Arash Matin

Місто Турку у Фінляндії купує колишнє генконсульство росії. Міська рада ухвалила відповідне рішення 27 листопада, пише видання Yle.

Будівлю російського генконсульства площею 2 000 квадратних метрів придбають за €1,6 мільйона, а потім знесуть. На його місці побудують нову будівлю, найімовірніше, дитячий садок.

Arash Matin

Перед цим ґрунт на території колишнього генконсульства очистять, оскільки на початку XX століття на цьому місці був розташований ливарний цех та завод цинкування.