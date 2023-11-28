У Фінляндії на місці генконсульства росії побудують дитячий садок
- Автор:
- Анна Холоднова
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Arash Matin
Місто Турку у Фінляндії купує колишнє генконсульство росії. Міська рада ухвалила відповідне рішення 27 листопада, пише видання Yle.
Будівлю російського генконсульства площею 2 000 квадратних метрів придбають за €1,6 мільйона, а потім знесуть. На його місці побудують нову будівлю, найімовірніше, дитячий садок.
Перед цим ґрунт на території колишнього генконсульства очистять, оскільки на початку XX століття на цьому місці був розташований ливарний цех та завод цинкування.
- 1 жовтня Фінляндія анулювала дозвіл на роботу генконсульства росії у місті Турку. Це відповідь на закриття генконсульства Фінляндії у російському Санкт-Петербурзі.