Франція відведе 10% своєї території під захист біорізноманіття

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Франція відведе 10% своєї території під «надійний захист», щоб зупинити поступове знищення рослинного та тваринного світів.

Про це йдеться у новій стратегії щодо біорізноманіття до 2030 року. Її оприлюднила премʼєр-міністр Франції Елізабет Борн.

Стратегія, на яку чекали два роки, пропонує низку заходів для захисту та відновлення природних наземних і морських територій.

«Вимирання живих істот є екзистенційною загрозою для наших суспільств. Щоб зупинити це та змінити тенденцію, ми ухвалюємо національну стратегію біорізноманіття до 2030 року. Наша мета чітка: закріпити екологічний перехід у повсякденному житті», — зазначила Борн.

Нова стратегія базується на Куньмін-Монреальській угоді, досягнутій у грудні на конференції з біорізноманіття COP15. А також ґрунтується на Стратегії біорізноманіття ЄС до 2030 року, яка передбачає ефективний захист 30% суші та океанів, відновлення 30% деградованих екосистем і скорочення використання пестицидів на 50%.

«Колапс біорізноманіття є настільки потужним, стрімким і поширеним, що загрожує шосте вимирання […] Ми повинні негайно це зупинити і змінити тенденцію», — додала премʼєрка.

За даними Міжурядової науково-політичної платформи ООН з біорізноманіття та екосистем (IPBES), один мільйон видів по всій Землі перебувають під загрозою зникнення. Водночас три з чотирьох наземних екосистем вважаються деградованими. Франція посідає шосте місце у світі за кількістю видів, що перебувають під загрозою зникнення.

До 2030 року французький уряд хоче збільшити площу під захистом — з 5% до 10%. Також влада планує повністю захистити морські акваторії та материкові льодовики. Нині лише 60% цих територій перебувають під захистом.

До заходів стратегії також входить: боротьба з меліорацією землі, забрудненням пластиком і підводним шумом. Уряд планує заборонити імпорт продуктів, які сприяють вирубці лісів за кордоном, і вдвічі зменшити світлове забруднення та впливу пестицидів.

Крім того, Європейський Союз ухвалив закон про відновлення природи, щоб до 2030 року відновити 30% деградованих земель і морських територій. Для цього Франція планує висадити 50 тисяч кілометрів живоплотів і створити 50 тисяч гектарів водно-болотних угідь. Загалом щороку відновлюватиметься 120 тисяч гектарів природних територій, що зменшить темпи знищення вдвічі.

Для здійснення мети уряд обіцяє «безпрецедентний» бюджет — мільярд євро у 2024 році, що на €250 мільйонів більше, ніж торік. Для «посилення цих дій» уряд також планує створити 141 робоче місце в державних департаментах і збільшити повноваження 1 700 громадських інспекторів з охорони навколишнього середовища.