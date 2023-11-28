Росіяни обстріляли Запоріжжя та Дніпропетровщину. Є загиблий
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Зранку 28 листопада росіяни вдарили по пʼятиповерхівці в Нікополі, що на Дніпропетровщині. Унаслідок артилерійського обстрілу загинув 63-річний чоловік, також постраждали дві жінки — 63 та 65 років.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під уламками інших постраждалих не було.
Крім того, вночі окупанти вдарили ракетою по Кривому Розі. Деталі наразі встановлюють, попередньо — без постраждалих.
Також росіяни завдали ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. За попередніми даними, одна людина отримала легкі поранення внаслідок обстрілу, також вибухова хвиля пошкодила магазин.
Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо — одна з модифікацій балістичної ракети «Іскандер».