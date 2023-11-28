Сили оборони минулої доби ліквідували 860 окупантів. Яка ситуація за напрямками

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Протягом минулої доби, 27 листопада, на фронті відбулося 84 бойові зіткнення, повідомив Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки та Роботиного.

У напрямку Купʼянська українські бійці відбили три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної безуспішними були 12 російських штурмів у районах Стельмахівки, Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Торського.

Під Бахмутом воїни відбили 28 атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, одночасно тривають штурми на південному фланзі.

Росіяни не покидають намагань оточити Авдіївку, але зазнають втрат, ЗСУ відбили 23 штурми в районах Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки, Опитного, Сєверного та Тоненького.

Також вдалось відбити девʼять атак у районах Марʼїнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області ворог тричі безуспішно контратакував біля Роботиного та Новопрокопівки. Українські зʼєднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм, знищують тили противника та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Сили оборони від 24 лютого 2022 року до 28 листопада 2023 року ліквідували близько 326 440 російських військових, зокрема 860 за останню добу.