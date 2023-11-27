У Британії опублікували перші глобальні рекомендації щодо безпеки ШІ. Їх схвалили 18 країн

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У Великій Британії вперше опублікували глобальні рекомендації щодо безпеки штучного інтелекту. Їх схвалили 18 країн.

Про це пише пресслужба британського Національного центру кібербезпеки.

Нові рекомендації стосуються безпечної розробки систем ШІ й мають допомогти розробникам ухвалювати обґрунтовані рішення щодо кібербезпеки на кожному етапі розвитку технологій штучного інтелекту. Їх категоризували за чотирма основними пунктами:

безпечне планування;

безпечна розробка;

безпечне розгортання;

безпечна робота та технічне обслуговування.

Рекомендації створили Національний центр кібербезпеки Британії й Агентство кібербезпеки і безпеки інфраструктури США у співпраці з галузевими експертами, а також з 21 галузевими експертами й міністерствами по всьому світу.

Наразі глобальні рекомендації схвалили Австралія, Канада, Чилі, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Ізраїль, Італія, Японія, Нова Зеландія, Нігерія, Норвегія, Польща, Південна Корея, Сінгапур, Велика Британія і США.