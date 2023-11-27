Тімоті Снайдер, Сергій Плохій і ще десятки науковців починають масштабне дослідження історії України

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Професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, професор історії й директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак і ще десятки науковців запускають проєкт «Українська історія: глобальна ініціатива».

Його мета — протягом трьох років дослідити глибинну історію земель сучасної України і народів, які їх населяли. Над проєктом працюватимуть близько 50 українських і 40 міжнародних науковців. Більшість учасників – історики, але також залучать фахівців із природничої історії, зоології, палеонтології та археології. Дослідники опрацьовуватимуть 70 тем — від передісторії українських земель до сьогодення.

Зокрема, вивчатимуть походження людських поселень, поширення індоєвропейських мов, відносини між класичною Грецією та Чорноморським регіоном, Європу епохи вікінгів, Візантію та Київ, ренесанс та реформацію, а також сучасні питання націєтворення та імперії.

Проєктом керуватиме Міжнародна академічна консультативна рада, до якої увійдуть, зокрема, політик і дипломат Карл Більдт, митрополит-архієпископ Української Католицької Архиєпархії Філадельфії Борис Ґудзяк, лавреатка Пуліцерівської премії Енн Епплбаум, поет Сергій Жадан та ініціатор проєкту бізнесмен Віктор Пінчук.

«Цей проєкт в жодному разі не є відповіддю на російську пропаганду. Не треба плутати історію з контрпропагандою. Контрпропаганда допомагає краще протистояти пропаганді й відділяти її від правди. Якби це була відповідь росії, вона була б зла, агресивна, а імпульс цього проєкту креативний», — розповів «Бабелю» історик Тімоті Снайдер.

Детальніше про проєкт «Українська історія: глобальна ініціатива» читайте згодом в інтервʼю Снайдера для «Бабеля».