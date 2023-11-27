Суд відправив посадовця лісового підприємства Полісся Віталія Суховича до СІЗО. Його підозрюють у незаконному збагаченні

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Суд відправив під варту депутата Рівненської облради і водночас заступника директора регіонального офісу ДП «Ліси України» Віталія Суховича.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За рішенням суду він може внести заставу у 192 мільйони гривень.

Під час обшуків у нього знайшли та вилучили понад $4 мільйони в різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітних автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Рatek Philippe, золоті монети, злитки золота і т. ін.

Справа Суховича

Депутата Рівненської облради і водночас заступника директора регіонального офісу ДП «Ліси України» викрили на незаконному збагаченні. Слідство встановило, що депутат незаконно збагатився на мільйони доларів.

25 листопада Суховича затримали та повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років.