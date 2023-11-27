FT: Туреччина збільшила до росії експорт товарів, які можна використати з військовою метою

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Туреччина постачає росії все більше цивільних товарів, які можна використати з військовою метою. Йдеться про мікрочипи та телескопічні приціли, наводить дані Financial Times.

Газета пише, що збільшення імпорту до Туреччини 45 цивільних матеріалів, придатних для потенційно військового використання, підірвали спроби США і Європи обмежити здатність Москви оснащувати свої збройні сили.

За девʼять місяців 2023 року Туреччина повідомила про експорт «високопріоритетних» товарів до росії та колишніх радянських республік на $158 мільйонів. Це втричі перевищує рівень, зафіксований за той же період 2022 року, коли почалася війна в Україні.

Цього тижня заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон має відвідати Туреччину, щоб запобігти подальшій підтримці Кремля.

«З деякими третіми країнами, такими як Туреччина, ми справді маємо слабшу позицію щодо забезпечення дотримання правил, ніж хотілося б», – сказала FT колишня заступниця помічника торгового представника США Емілі Кілкріз.

Вона наголосила, що США і союзники вживатимуть примусових заходів, якщо Туреччина нічого не змінить.