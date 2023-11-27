Американський есмінець USS Mason в Аденській затоці врятував від захоплення танкер Central Park

Новини

В Аденській затоці, поблизу берегів Ємену, невідомі захопили комерційний танкер з вантажем фосфорної кислоти. На його борту перебували 22 члени екіпажу, серед них — громадяни росії, Вʼєтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін, пише Reuters.

За даними приватної розвідувальної фірми Ambrey, нападники захопили корабель Central Park під прапором Ліберії, що перевозив фосфорну кислоту. Він належить лондонській компанії Zodiac Maritime, яка є частиною холдингу ізраїльського мільярдера Еяля Офера Zodiac Group.

Військовий корабель ВМС США відповів на сигнал лиха від танкера та вирушив на допомогу. Американські військові висадилися на танкер і затримали нападників.

Під час цього з підконтрольних хуситам районів Ємену вилетіло дві балістичні ракети у бік американського есмінця Mason. Вони впали у воду приблизно за 16 км від есмінця.