Ексзаступника голови Держспецзвʼязку відправили в СІЗО. Він фігурує у корупційній справі

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Вищий антикорупційний суд 27 листопада відправив ексзаступника голови Держспецзвʼязку Віктора Жору під варту. Він може вийти із СІЗО під заставу 10 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Жора фігурує у справі про розкрадання понад 62 млн гривень держкоштів. Загалом у справі шість людей. Йдеться про закупівлю програмного забезпечення для Держспецзвʼязку у 2021—2022 роках. У САП стверджують, що ПЗ закупили за завищеними цінами, а різницю фігуранти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб легалізувати й поділити між собою.

Якщо Жора внесе заставу, то на нього покладуть процесуальні обовʼязки.