Сили оборони минулої доби ліквідували 750 окупантів. Яка ситуація за напрямками

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Російські окупанти впродовж минулої доби найактивніше наступали в районах Бахмуту й Авдіївки. Тим часом Сили оборони і далі утримують позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що на фронті відбулось 63 бойові зіткнення. В районі Бахмуту Сили оборони відбили 10 атак ворога біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного.

Не полишаючи спроб оточити Авдіївку, окупанти наступали в районах Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського. Українські військові відбили 30 ворожих атак.

В районі Купʼянська відбили сім атак загарбників: біля Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

Біля Кремінної ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісу, успіху не мав. В районах Марʼїнки та Новомихайлівки відбито сім атак окупантів.

Водночас Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку, на лівобережжі Дніпра на Херсонському напрямку утримують зайняті позиції.

Українські бійці від 24 лютого 2022 року до 27 листопада 2023 року ліквідували близько 325 580 російських військових, зокрема 750 за останню добу.