Китай звинуватив американський есмінець у вторгненні до своїх вод. США відповіли

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Південне бойове командування армії Китаю звинуватило американський есмінець USS Hopper у «незаконному порушенні територіальних вод» КНР.

Як передає CGTN, командування заявило, що корабель нібито «вдерся» у води біля островів Сіша в Південно-Китайському морі.

Китайські військові кажуть, що таким чином Вашингтон прагне до «морської гегемонії» та «мілітаризації» моря. Також США назвали «творцем ризиків для безпеки».

У відповідь Сполучені Штати заявили, що їхній есмінець діяв згідно з міжнародними правилами і нічого не порушував. Він працював поблизу Парасельських островів і згодом покинув район.

Як пише Reuters, Китай все активніше показує, що претендує на практично всю акваторію Південно-Китайського моря, яке є каналом для морського товарообігу. Акваторія включає ділянки, на які також претендують Філіппіни, Вʼєтнам, Індонезія, Малайзія та Бруней.