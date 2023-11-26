Швеція і Швейцарія виділили €12 млн на ініціативу «Зерно з України»

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Getty Images / «Бабель»

Швеція і Швейцарія виділили майже €12 мільйонів на ініціативу «Зерно з України» (Grain From Ukraine) — гуманітарну продовольчу програму, започатковану Києвом у листопаді 2022 року, в рамках якої з України експортується зерно до найбідніших країн світу.

Як повідомляє посольство Швейцарії, країна виділяє близько €3,1 млн.

Офіційна сторінка премʼєр-міністра Швеції повідомляє, що на продовольчу безпеку країна дає €8,7 млн.

До цього про виділення €2 млн на цю ініціативу заявила Фінляндія.