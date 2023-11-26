На Одещині через сніг перекрили рух на двох трасах

Новини

Pixabay / imagesbykim

Через погані погодні умови і сніг в Одеській області обмежили рух на двох дорогах державного значення.

Як повідомляє обласна адміністрація, автодорога М-15 Одеса — Рені, що веде на Бухарест, перекрита для всіх видів транспорту, а М-28 Одеса — Южне до обʼїзду Одеси перекрита для вантажівок.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що обмеження ввели орієнтовно на 12 годин. Він зауважив, що на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП.

«Інформація про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково. Просимо всіх водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови», — додав Кіпер.

На дорогах Одеської області вже є мінімум двоє постраждалих у ДТП, повідомили у МВС і Нацполіції.

На трасі Одеса — Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль із зерном. Біля села Новокамʼянка Ізмаїльського району у кювет зʼїхав пасажирський автобус з 22 пасажирами. На дорогах є кілька аварій.

В Одеській області через негоду без світла залишились 116 населених пунктів, повідомили у «ДТЕК Одеські електромережі». Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони. Бригади зараз ремонтують 41 лінію.

Компанія ДТЕК переходить на посилений режим роботи. За прогнозами синоптиків, хуртовина і снігові замети 26 і 27 листопада очікуються в Києві, Київській, Дніпропетровській та Сумській областях.