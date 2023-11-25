Україна залучила $100 мільйонів для експорту українського зерна
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба Офісу президента України
У Києві 25 листопада пройшов другий міжнародний саміт «Зерно з України» (Grain from Ukraine), у межах якого залучили $100 мільйонів для експорту українського зерна. Програму започаткували у 2022 році — тоді за рік вдалось залучити $180 мільйонів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену доставили 170 тисяч тонн українського зерна.
«Це конкретний результат, я думаю, буде набагато більше, і сподіваюсь, що до кінця року ця цифра буде подвоєна», — сказав глава держави.
На пресконференції після саміту премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця року Литва профінансує зернову ініціативу на €2 мільйони, а також підвищить транзитні спроможності балтійських портів для експорту.
Крім того, президент Швейцарії Ален Берсе наголосив, що країна долучиться до ініціативи «Зерно з України».
- У листопаді 2022 року, на 90-ті роковини Голодомору 1932—1933 років Україна запустила міжнародну ініціативу «Зерно з України». Її метою було до літа 2023 року відправити в найбідніші країни Африки 60 суден з їжею, щоб запобігти продовольчій кризі у світі.