Україна залучила $100 мільйонів для експорту українського зерна

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Пресслужба Офісу президента України

У Києві 25 листопада пройшов другий міжнародний саміт «Зерно з України» (Grain from Ukraine), у межах якого залучили $100 мільйонів для експорту українського зерна. Програму започаткували у 2022 році — тоді за рік вдалось залучити $180 мільйонів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках ініціативи до Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену доставили 170 тисяч тонн українського зерна.

«Це конкретний результат, я думаю, буде набагато більше, і сподіваюсь, що до кінця року ця цифра буде подвоєна», — сказав глава держави.

На пресконференції після саміту премʼєр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що до кінця року Литва профінансує зернову ініціативу на €2 мільйони, а також підвищить транзитні спроможності балтійських портів для експорту.

Крім того, президент Швейцарії Ален Берсе наголосив, що країна долучиться до ініціативи «Зерно з України».