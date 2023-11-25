Посадовця Поліського регіонального офісу «Лісів України» викрили на незаконному збагаченні. «Бабель» дізнався імʼя

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Депутата Рівненської облради і водночас заступника директора регіонального офісу ДП «Ліси України» викрили на незаконному збагаченні. Його затримали та повідомили про підозру за ст. 368-5 ККУ.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі «Бабелю» повідомили, що йдеться про Віталія Суховича.

Водночас у Державному бюро розслідувань додали, що фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Саме на цій посаді в той період був Віталій Сухович.

Слідство встановило, що депутат незаконно збагатився на мільйони доларів.

Під час обшуків у нього вдома, на роботі й у родичів і наближених осіб знайшли гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Також виявили ювелірні вироби, золоті злитки, зброю, три автомобілі: Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Посадовець також має земельні ділянки в Рівному, які зареєстровані на наближених до нього людей. Там він організував будівництво котеджів.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років.

Напередодні гендиректор держпідприємства «Лісив України» Юрій Болоховець анонсував масові звільнення і додав, що протягом року служба безпеки «Лісів України» фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.

Реформа лісової галузі в Україні

З початку 2023 року триває реформування лісової галузі та створення єдиного державного підприємства «Ліси України». Із 24 обласних управлінь держлісагентств утворили девʼять регіональних офісів.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, для боротьби з корупцією всередині держпідприємства керівництво «Лісів України» впровадило пілотний проєкт із GPS-моніторингу переміщення вантажного та спеціалізованого транспорту в лісових масивах.