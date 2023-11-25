Міноборони знайшло на складах стоматологічне золото на 3,5 мільйона гривень. Планує передати до НБУ

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Міністерство оборони України знайшло на своїх складах 1,4 кілограма стоматологічного золота вартістю 3,5 мільйона гривень. Тепер відомство планує його передати до Національного банку до кінця року.

Про це Forbes повідомив начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства Олег Коваль.

Золото купували для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ за нормативними документами. Це відбувалося до 2013 року. Командування Медичних сил у 2017 році зібрало залишки золота з усіх стоматологічних кабінетів поліклінік Міноборони і передало їх Управлінню відчуження та утилізації надлишкового військового майна.

Золото зберігалося на складі Міноборони, допоки туди в березні минулого року не влучили сім російських ракет. Обстріл не пошкодив приміщення із цінним металом.

«Ніхто не хотів братися за його передачу [НБУ] тому, що вбачали у цьому ризики», — сказав Коваль.

Однак зараз Міноборони веде перемовини з НБУ, щоб Нацбанк до кінця року викупив золото, здійснив афінаж і переплавив його в золотовалютні резерви.

Міноборони планує спрямувати 80% виручених коштів до держбюджету, а решту — у спеціальний фонд, гроші з якого розподілять на програми фінансової програми відомства.