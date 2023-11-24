Данія збільшила Фонд допомоги Україні на понад €3 млрд до 2027 року
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash
Уряд і парламентська більшість Данії погодили додаткове фінансування фонду, з якого надають підтримку України. Ідеться про бонусні €308 мільйонів на 2023 рік та €3,15 мільярда на 2025—2027 роки.
Про це повідомило Міністерство оборони Данії.
«Це означає, що загалом на військову підтримку України у 2023—2027 роках у межах Фонду виділять 60,4 млрд данських крон», — йдеться в пресрелізі.
Додаткове фінансування також дозволить гарантувати, що Данія досягне показника мінімум 2% ВВП витрат на оборону, узгодженого державами-членами НАТО.
«Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку — як у 2023 році, так і виділяючи значні кошти у 2025—2027 роках, ми надсилаємо чіткий сигнал, що українці можуть розраховувати на підтримку Данії в довгостроковій перспективі», — прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
- За даними МЗС Данії, від початку широкомасштабної війни і станом на 1 вересня Данія виділила Україні військову допомогу на €1,5 млрд і ще приблизно €336 млн у вигляді гуманітарної та іншої допомоги.
- Після цього у вересні міноборони Данії оголосило про найбільший від початку російської агресії пакет допомоги для України в розмірі приблизно €777,5 млн, а в жовтні — про ще один пакет на €496 млн. Допомога від Данії містить танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси, зенітні гармати, артилерійські снаряди, безпілотники та стрілецьку зброю.