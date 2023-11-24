Від ракетного удару по Яворівському полігону загинули 64 бійці. Ще десятки досі вважаються зниклими безвісти
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Від ракетного удару по Яворівському полігоні на Львівщині в березні 2022 року загинули 64 людини. Ще десятки бійців досі вважаються зниклими безвісти. Раніше заявляли про 35 жертв.
Такі цифри озвучив прокурор Андрій Никеруй у Галицькому районному суді Львова, передає кореспондент Tvoemisto.tv. Звіт про наслідки обстрілу надав керівник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.
У коригуванні вогню підозрюють Олександра Косторного, зараз над ним іде суд, він під вартою 71-річний львів’янин — це майор КДБ у відставці з 1990 року — прокуратура вважає, що саме він навів удар.
Наступне засідання в цій справі відбудеться 13 грудня.
Ракетний удар завдав Яворівському військовому полігону збитків на суму близько 136 млн гривень.
- У ніч на 13 березня російські окупанти обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині (Яворівський район). Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в Саратові. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони, частину ракет ЗСУ збили в повітрі, однак частина долетіла до цілі.