Від ракетного удару по Яворівському полігону загинули 64 бійці. Ще десятки досі вважаються зниклими безвісти

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Від ракетного удару по Яворівському полігоні на Львівщині в березні 2022 року загинули 64 людини. Ще десятки бійців досі вважаються зниклими безвісти. Раніше заявляли про 35 жертв.

Такі цифри озвучив прокурор Андрій Никеруй у Галицькому районному суді Львова, передає кореспондент Tvoemisto.tv. Звіт про наслідки обстрілу надав керівник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

У коригуванні вогню підозрюють Олександра Косторного, зараз над ним іде суд, він під вартою 71-річний львів’янин — це майор КДБ у відставці з 1990 року — прокуратура вважає, що саме він навів удар.

Наступне засідання в цій справі відбудеться 13 грудня.

Ракетний удар завдав Яворівському військовому полігону збитків на суму близько 136 млн гривень.