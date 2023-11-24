Голова «Лісів України» анонсував масову кадрову чистку на «всіх рівнях»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Vidar Smits / Unsplash
Генеральний директор держпідприємства «Лісив України» Юрій Болоховець анонсував масові звільнення. За його словами, протягом року служба безпеки «Лісів України» фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.
«Це була величезна робота, яка потребувала часу. Але є реальний результат», — заявив Блоховець.
Голова держпідприємства поки що не повідомив жодних деталей розкритих справ, але заявив, що кадрові зміни торкнуться «всіх рівнів».
Реформа лісової галузі в Україні
З початку 2023 року триває реформування лісової галузі та створення єдиного державного підприємства «Ліси України». Із 24 обласних управлінь держлісагентств утворили девʼять регіональних офісів.
З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, для боротьби з корупцією всередині держпідприємства керівництво «Лісів України» впровадило пілотний проєкт із GPS-моніторингу переміщення вантажного та спеціалізованого транспорту в лісових масивах.
23 жовтня 2023 року «Ліси України» відзвітували про рекордний прибуток: за девʼять місяців роботи вони заробили вдесятеро більше, ніж до реформи — 2,6 мільярда гривень.
- Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» є одним із найбільших лісокористувачів Європи й найбільшим в Україні, входить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України.
- Юрій Блоховець став головою «Лісів України» в жовтні 2023 року — до цього він понад два роки очолював Державне агентство лісових ресурсів.