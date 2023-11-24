Голова «Лісів України» анонсував масову кадрову чистку на «всіх рівнях»

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Генеральний директор держпідприємства «Лісив України» Юрій Болоховець анонсував масові звільнення. За його словами, протягом року служба безпеки «Лісів України» фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.

«Це була величезна робота, яка потребувала часу. Але є реальний результат», — заявив Блоховець.

Голова держпідприємства поки що не повідомив жодних деталей розкритих справ, але заявив, що кадрові зміни торкнуться «всіх рівнів».

Реформа лісової галузі в Україні

З початку 2023 року триває реформування лісової галузі та створення єдиного державного підприємства «Ліси України». Із 24 обласних управлінь держлісагентств утворили девʼять регіональних офісів.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Крім того, для боротьби з корупцією всередині держпідприємства керівництво «Лісів України» впровадило пілотний проєкт із GPS-моніторингу переміщення вантажного та спеціалізованого транспорту в лісових масивах.

23 жовтня 2023 року «Ліси України» відзвітували про рекордний прибуток: за девʼять місяців роботи вони заробили вдесятеро більше, ніж до реформи — 2,6 мільярда гривень.