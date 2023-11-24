Нацбанк випустив памʼятну монету «Рік Дракона» з присвятою ЗСУ

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Національний банк презентував пам’ятну монету «Рік Дракона» з шевроном Збройних сил України. Придбати монету в сувенірній упаковці можна за 131 гривню.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

На реверсі монети в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року — дракона. Праворуч на драконі — шеврон ЗСУ як символ відваги та сили наших захисників. На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, а в центрі — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор — Володимир Демʼяненко.

Номінал пам’ятної монети «Рік Дракона» становить 5 гривень, тираж — 80 тисяч одиниць у сувенірній упаковці.