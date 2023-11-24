Обʼєднані Арабські Емірати посилили фінансовий контроль над російськими компаніями через тиск США

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Російські компанії в Обʼєднаних Арабських Еміратах перебувають під пильною увагою місцевих банків. Причиною цього став тиск з боку США, які посилили боротьбу з ухиленням від санкцій.

Про це пише Bloomberg.

ОАЕ залучили велику кількість російських компаній у перший рік повномасштабної війни в Україні, а російські підприємці легко навчилися орієнтуватися в місцевій банківській системі. Проте зараз обхід санкцій для росіян ускладнюється, адже Арабські Емірати не хочуть ризикувати через збільшення тиску США.

Грошові перекази — відправлення коштів до росії чи переказ готівки у треті країни — тепер займають більше часу. Банки вимагають більше документації, а іноді блокують кошти, вимагаючи обґрунтування переказу або ставлячи під сумнів походження грошей.

Останніми місяцями влада Еміратів прагне усунути прогалини в дотриманні санкцій, оскільки хоче виключити ОАЕ зі списку країн, що підлягають посиленому нагляду з боку Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force). Відтепер банки ОАЕ вимагають більше інформації від поточних і потенційних клієнтів з росії та проводять перевірки, повʼязані із санкційними списками.

Зміна політики ОАЕ особливо сильно вдарила по малому бізнесу — кредитори стали зважати на співвідношення ризиків і винагороди. Деякі великі російські компанії зараз вивчають альтернативи — наприклад, переносять бізнес в інші країни Перської затоки.