WP: росія та Китай обговорюють будівництво підводного тунелю, що зʼєднає рф із Кримом

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Російські та китайські бізнесмени, повʼязані з урядом, наприкінці жовтня почали обговорювати будівництво підводного тунелю, що зʼєднає росію з окупованим Кримом. Росіяни хочуть створити транспортний маршрут, захищений від українських атак.

Про це пише The Washington Post із посиланням на повідомлення, перехоплені українськими службами безпеки.

Переговори між російськими й китайськими бізнесменами були спровоковані зростаючим занепокоєнням росії щодо безпеки Кримського мосту — він є ключовим логістичним маршрутом для росіян, але при цьому Україна вже кілька разів атакувала його. За словами інженерів-експертів, будівництво підводного тунелю поруч із мостом зіткнеться з величезними технічними перешкодами.

Крім того, це створює великі ризики для Китаю, який не визнавав російську анексію Криму. Китайські компанії можуть потрапити під західні економічні санкції.

У перехоплених електронних листах, яке отримало видання, йдеться про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю готова брати участь у проєкті. У повідомленні від 4 жовтня китайська залізнично-будівельна корпорація CRCC заявила, що «готова забезпечити будівництво залізниць та автомобільних доріг будь-якої складності у кримському регіоні».

Експерти видання стверджують, що Китай має необхідні досвід і обладнання для будівництва підводного тунелю під Керченською протокою.