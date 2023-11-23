Українську гімнастку виключили зі збірної через гнівне висловлювання в бік Польщі

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Міністерство молоді та спорту України

Українську гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики через гнівне висловлювання в бік Польщі.

Про це повідомляє спортивне видання Tribuna.com з посиланням на виконувача обов’язків міністра молоді та спорту Матвія Бідного.

«Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а більше за все, людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт», — написала гімнастка у своєму профілі в Instagram.

Instagram

Ексгенеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец обурився її висловлюваннями, а в Українській федерації гімнастики повідомили, що стосовно дівчини розпочали дисциплінарне провадження.

Згодом Дец зазначив, що мав телефонну розмову з віцепрезидентом Української федерації художньої гімнастики Іриною Блохіною, яка вибачалася перед польським народом за коментар Нікольченко.

«Співробітники Української федерації, а особливо Іриша, «шоковані і втратили дар мови» через цю ситуацію. Наразі готується офіційний лист з вибаченнями до польської федерації», — написав він.

За свої слова вибачилась і сама гімнастка, в Instagram вона написала: «У мене був психологічний зрив. З кожним, навіть стороннім конфліктом, через війну в моїй країні виникає стрес, який виходить з мене без мого дозволу в такому агресивному вигляді. Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не приймайте це на свій рахунок. Це говорила не я, а емоції в мені».

Однак те, що її виключили з української збірної, дівчина заперечила, але згодом видалила свій коментар.