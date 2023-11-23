США не обирають між Україною та Ізраїлем у питанні військової допомоги. Спекуляції зняли на засіданні «Рамштайн»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
США відкинули спекуляції на тему вибору між Україною та Ізраїлем у питанні військової допомоги. На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбулося 22 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін чітко заявив про подальшу підтримку української обороноздатності.
Про це на брифінгу щодо підсумків 17-ї зустрічі «Рамштайн» заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк.
«Дуже важливим є те, що вчора наш ключовий партнер США, а саме міністр оборони Ллойд Остін, фактично зняли будь-які спекуляції з приводу того, що США нібито доводиться обирати між Ізраїлем і Україною», — сказав Павлюк.
Він додав, що протягом вчорашніх переговорів «двічі прозвучала дуже чітка заява про те, що не може йтися ні про який вибір, США стоять поруч з Ізраїлем, але одночасно повністю віддані всім своїм зобов’язанням з підтримки України».
«І непублічні заяви також свідчили не тільки про глибоку підтримку, а й про чудове розуміння партнерами, для чого вони підтримують Україну, і розуміння того, що ця підтримка потрібна не тільки Україні, вона потрібна цивілізованому світу, іншим країнам так само», — зазначив Павлюк.
- Раніше деякі західні медіа, зокрема Aoxis, писали, що США передадуть Ізраїлю, що воює з рухом ХАМАС десятки тисяч артилерійських снарядів, які спершу були призначені для України. Були побоювання, що США перекинуть вагому частину підтримки з України на Ізраїль.
- У Пентагоні ж запевняли, що США і союзники зможуть забезпечити озброєнням обидві країни.