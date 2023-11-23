Зеленський затвердив санкції проти 147 росіян і громадян інших держав

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних економічних санкцій проти 147 громадян рф та інших держав, повʼязаних із Кремлем.

Про це йдеться в указах № 772/2023 і № 773/2023.

У перший санкційний список потрапили 60 фізичних осіб — це громадяни росії, України, Кіпру, Білорусі, Німеччини, Узбекистану, Австрії та Великої Британії.

Серед тих, хто в списку, згадали :

колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, який переховується в росії;

обвинуваченого в катастрофі авіалайнера «Малазійських авіаліній» рейсу МН17 Леоніда Харченка;

так звану уповноважену з прав людини окупаційної адміністрації Донецької області Дарʼю Морозову;

топменеджерів компаній групи USM російського олігарха Алішера Усманова, Назима Ефендієва, Вахтанга Кочарова і Валерія Казікаєва;

дружину ексголови USM Івана Стрешинського Наталію Давидову,

сина дружини Усманова Ірини Вінер — Натана Вінера.

Санкції проти них запроваджують на 10 років. Передбачено також блокування їхніх активів, анулювання ліцензій, обмеження на транзит і торговельні операції на території України, заборону на приватизацію та публічні закупівлі.

До другого санкційного списку потрапили 87 громадян росії, зокрема:

екскерівник адміністрації президента рф Анатолій Чубайс;

командувач військ ППО —заступник головкома Повітряно-космічних сил рф Андрій Дьомін;

голова Рахункової палати та ексміністр фінансів рф Олексій Кудрін;

батько, дружина та син українського колаборанта Євгена Балицького;

головний санітарний лікар Москви Олена Андреєва;

гендиректор нижньогородської фірми ТОВ «РемЕксБуд» Олександр Дорофєєв;

генеральний директор ТОВ «Галактика» Олександр Герман.

Санкції проти 34 із них запроваджують на 10 років, проти 50 — на пʼять років, проти трьох — на три роки. Обмеження передбачають блокування активів, позбавлення державних нагород, анулювання ліцензій, заборону на транзит і торговельні операції на території України, виведення капіталу за кордон, на приватизацію, купівлю землі.

Також запроваджено санкції проти 300 юридичних осіб, зокрема проти низки російських енергетичних компаній.