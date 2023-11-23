Україна звернулася до Польщі з вимогою розблокувати рух вантажівок на кордоні. Словаччина також виступила проти страйку
- Автор:
- Анна Холоднова
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AFP
Після смерті другого українського водія перед пунктом пропуску «Корчова» посольство України надіслало до МЗС Польщі ноту з вимогою розблокувати рух вантажівок на кордоні.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що обмеження руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах, а відтак, відповідно до норм польського законодавства, страйк може бути розпущений.
«Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і недопущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту», – сказав Зварич.
Польське видання Wiadomosci Rolnicze Polska пише, що польські фермери, які приєдналися до страйку, планують продовжити цілодобову блокаду вантажівок на кордоні до 3 січня.
Тим часом Міністерство транспорту Словаччини пообіцяло провести консультації з МВС для запобігання протестам на кордоні з Україною. Із словацькою стороною поговорив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. За його словами, словаки підтвердили, що не підтримують блокування кордону, особливо вантажного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке».
Деркач заявив, що українські водії не порушували Угоди про лібералізацію перевезень. Це підтвердила остання перевірка. Більшість перевірених вантажівок їхали через Словаччину транзитом.
- 11 листопада, перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин» у своїй вантажівці помер 54-річний український водій, який планував перетнути кордон. Це сталось на парковці міста Хелм, неподалік пункту пропуску.
- Уночі проти 23 листопада на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова — Краківець», де триває страйк польських перевізників, помер ще один український водій.
- 23 листопада польські перевізники почали блокувати ще один пункт пропуску – «Медика — Шегині».