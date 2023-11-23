Збірна України з футболу дізналася суперника у плей-оф за вихід на Євро-2024

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Збірна України з футболу зіграє зі збірною Боснії і Герцеговини у плей-оф за вихід на Євро-2024.

За результатами жеребкування збірна пішла шляхом В — у півфіналі на виїзді 21 березня українці зустрінуться з командою Боснії і Герцеговини. Якщо збірна України виграє цей матч, то 26 березня гратиме за перепустку на Євро-2024 з переможцем дуелі Ізраїль — Ісландія.

Формування груп фінального турніру Євро відбудеться 2 грудня, а сам чемпіонат триватиме з 14 червня до 14 липня 2024 року.