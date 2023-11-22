У Селидовому під завалами лікарні знайшли третє тіло загиблого. Рятувальні роботи завершені

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У Селидовому на Донеччині з-під завалів частково зруйнованої лікарні дістали третьє тіло загиблого. Кількість поранених не зросла — їх вісім. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальні роботи завершені.