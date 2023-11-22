У Селидовому під завалами лікарні знайшли третє тіло загиблого. Рятувальні роботи завершені
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У Селидовому на Донеччині з-під завалів частково зруйнованої лікарні дістали третьє тіло загиблого. Кількість поранених не зросла — їх вісім. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальні роботи завершені.
- Лікарня і будівля шахти «Котляревська» у Селидовому були зруйновані вночі 21 листопада. Тоді росія вдарила по району ракетами С-300. У лікарні в одній частині обвалилися чотири поверхи. Рятувальникам довелося розчистити понад 80 тонн завалів.