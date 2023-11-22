Євросоюз виділив Україні черговий транш — €1,5 мільярда

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз виділив Україні черговий транш на €1,5 мільярда в межах макрофінансової допомоги.

Про це 22 листопада повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До кінця року очікується ще один транш. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже сягнула €16,5 млрд — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно стійкою.

Загальна допомога ЄС вже сягнула €85 мільярдів, до 2027 року заплановано надати ще €50 мільярдів.