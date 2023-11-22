Євросоюз виділив Україні черговий транш — €1,5 мільярда
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- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Європейський Союз виділив Україні черговий транш на €1,5 мільярда в межах макрофінансової допомоги.
Про це 22 листопада повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
До кінця року очікується ще один транш. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже сягнула €16,5 млрд — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно стійкою.
Загальна допомога ЄС вже сягнула €85 мільярдів, до 2027 року заплановано надати ще €50 мільярдів.
- Зараз Україна спільно з Єврокомісією працює над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним на €50 мільярдів. Наступного року з них розраховують отримати €18 мільярдів.
- 17 жовтня 2023 року Європейський парламент підтримав створення спеціального Фонду допомоги Україні на суму до €50 мільярдів. У Ukraine Facility закладають гроші на 2024—2027 роки у вигляді грантів і позик на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України. Проєкт містить два важливі пункти: посилення підзвітності та залучення російських заморожених активів.