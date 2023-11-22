Блогер Мирослав Олешко отримав підозру. Він незаконно виїхав за кордон і закликає чоловіків ховатися від призову

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Служба безпеки України повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку — він незаконно виїхав з України й займається інформаційно-підривною діяльністю, яка шкодить ЗСУ.

Про це СБУ повідомила 22 листопада.

За даними слідства, Олешко після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК в серпні 2023 року покинув територію України на підставі підробленої довідки військово-лікарської комісії.

Зараз він перебуває за кордоном, систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу і закликає українців ухилятися від служби в армії.

Підозру він отримав за статтями 114-1 та 358 , йому загрожує 8 років вʼязниці.

Мирослав Олешко у Facebook назвав справу «повністю сфальсифікованою».