Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про англійську мову
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.
Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. Документ підтримали 278 нардепів.
Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначає посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, під час перетину кордону, у сферах освіти, транспорту та охорони здоровʼя.
- У серпні минулого року Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.
- 28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Зеленський. Він викликав суспільний резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами. На сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.
- 20 липня Комітет вилучив із законопроєкта всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, зокрема про дубляж.