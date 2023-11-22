Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про англійську мову

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Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. Документ підтримали 278 нардепів.

Законопроєкт офіційно закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначає посади, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі держорганів, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги, під час перетину кордону, у сферах освіти, транспорту та охорони здоровʼя.