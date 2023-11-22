Кажани першими серед ссавців спарилися без проникнення

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Альона Шуленко

Зоологи виявили, що кажани можуть спаровуватися без проникнення. Це перший ссавець, який продемонстрував цю унікальну здатність.

Про це пише CNN.

Нідерландський дослідник встановив 18 відеокамер у церкві, де жила колонія кажанів виду Eptesicus serotinus, і зафільмував 93 спаровування тварин. Український центр порятунку та реабілітації рукокрилих, розташований у Харкові, надіслав науковцям відео ще 4 статевих актів тварин.

Виявилось, що самець кажана Eptesicus serotinus використовує свій пеніс як руку, щоб відсунути захисну мембрану від вульви самки. Цей процес схожий на «клоакальний поцілунок» — спосіб спаровування, який використовують деякі види птахів.

Альона Шуленко

Така поведінка обумовлена тим, що пеніс самця кажана приблизно в сім разів довший за піхву його самки, і він має серцеподібну головку, яка в сім разів ширша за вагінальний отвір. Ці особливості ускладнюють секс із проникненням.

Однак науковцям не вдалося остаточно встановити шлях передачі сперми від самця кажана до самки, тож дослідження ще не завершено.

«Як їхня сперма насправді потрапляє в жіночий репродуктивний тракт — це відкрите питання. Можливо, це якесь всмоктування. Ми не можемо повністю пояснити цей механізм», — розповіла співавторка дослідження Сюзанна Холтце з Інституту дослідження зоопарків і дикої природи Лейбніца в Берліні.