Попри війну, біженки з України повертаються сюди народжувати. Огляд матеріалів іноземних медіа 21 листопада

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«Бабель»

Про досвід управління винищувачем F-16 розповів CNN український пілот із позивним «Мунфіш». Він уже кілька місяців проходить відповідне навчання в спеціалізованому центрі в США і нещодавно пересів з-за керма симулятора в справжню кабіну F-16. Каже, в ній тіснувато: весь корисний простір займають прилади. Однак це зовсім інший досвід управління літаком: порівняно з радянськими літаками, керувати F-16 простіше й він «більше спонукає до активних дій, до атак», каже Мунфіш. Він уже оцінив універсальність літака, назвавши його «швейцарським ножиком для небес». В ЗСУ сподіваються, що літаки від західних партнерів дадуть можливість знищувати російський авіафлот, а також ефективніше захищати українське небо від ворожих ракет і дронів. Наразі оборонці збивають 75% повітряних цілей, які росіяни запускають по Україні. F-16 дозволять відчутно збільшити цей відсоток, сподіваються в інтервʼю виданню українці. Щоб це сталося якомога скоріше, Мунфіш розраховує за пів року опанувати навчальну програму, яка зазвичай розрахована на понад рік. Близько половини необхідних знань та навичок він уже отримав.

Чехія заарештувала кілька сотень квартир у Празі, якими, як виявилося, володіє росія: вона заробляла на нерухомості, яку здавала в оренду, зокрема через сервіси на кшталт Booking. Як пише британське видання The Telegraph, про це не знали ні винаймачі квартир, ні часом чиновники: ніде власником не значилася російська держава, хоча насправді вся ця нерухомість закріплена за компанією «Госзагрансобствєнность», підконтрольною адміністрації російського президента. Дохід від оренди міг сягати сотень тисяч євро на місяць, повідомляє видання. Всі гроші надходили готівкою: розрахунку банківськими картками не передбачалося. Ці квартири колись були у власності Радянського Союзу, у них проживали радянські чиновники: комерційне використання нерухомості за договором між СРСР і Чехословаччиною не дозволялося. З переходом нерухомості у власність росії правила де-факто змінилися. Доглядали за квартирами працівники російського посольства, про що офіційно теж не повідомляли. Тепер ці квартири й далі здають, але гроші до росіян уже не потраплять: вони надходять на спеціальний банківський рахунок, відкритий чеською владою, пише видання.

Сотні українок при надії, які залишили Батьківщину, тікаючи від війни, повертаються сюди для пологів, повідомляє Al Jazeera. У тих країнах, де перебували жінки, з пологами складніше: медична система неповоротка, і доводиться довго чекати в чергах, або ж пологи коштують задорого, чи лікарі не дають певності у своєму професіоналізмі. Наприклад, так зробила 35-річна Тамара Зайва, яка поїхала з України до Польщі, однак народжувати вирішила в Одесі. Через помилку в діагностуванні плоду були підозри, що її дитина хвора на синдром Дауна. Жінка хвилювалася, що детальніша перевірка обійдеться надто дорого й без належної якості. Одеські лікарі все зробили кваліфіковано, дитина виявилася здоровою й пологи пройшли спокійно. Повернутися до рідного Києва вирішила й 30-річна вчителька Анна ― також із Польщі. Вона має народити в січні, але вирішила приїхати вже зараз, щоб бути під наглядом місцевих лікарів. За словами представників міжнародної організації «Центр репродуктивних прав», таких жінок зараз сотні. Основні причини такої міграції ― погане знання мови, неможливість дозволити собі комфортні пологи в іншій країні та негативне ставлення з боку медичного персоналу до біженців, пише видання.

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