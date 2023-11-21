Бенксі 20 років тому розкрив своє ймовірне імʼя в інтервʼю ВВС. Цей запис оприлюднили тільки зараз
- Автор:
- Софія Телішевська
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Анонімний вуличний художник Бенксі у 2003 році в одному з перших інтервʼю назвав себе Роббі. Запис цієї розмови зʼявився у відкритому доступі лише зараз на сайті BBC.
Радіоведучий Найджел Вренч поговорив із молодим художником на його першій великій виставці «Війна за газон». Журналіст уточнив, чи можна називати Бенксі Робертом, на що він відповів: «Я Роббі».
До підсумкової версії запису цей момент тоді не увійшов. Однак готуючи серію подкастів, присвячених історії знаменитого художника, Вренч виявив цей шматок відео. Невідомо, чи сказав Бенксі правду.
- Бенксі — один із найвідоміших стріт-арт-художників у світі. Протягом усієї його карʼєри журналісти та шанувальники намагалися встановити його особу. У 2016 році вчені з Лондонського університету королеви Марії провели дослідження та підтвердили, що справжнє імʼя Бенксі — Робін Ганнінгем.
- Дехто вважає, що під маскою Бенксі ховається засновник гурту Massive Attack Роберт Дель Ная. Це пояснюють тим, що роботи художника часто зʼявлялися в тих місцях, де Роберт виступав з концертами.