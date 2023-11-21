Бенксі 20 років тому розкрив своє ймовірне імʼя в інтервʼю ВВС. Цей запис оприлюднили тільки зараз

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Анонімний вуличний художник Бенксі у 2003 році в одному з перших інтервʼю назвав себе Роббі. Запис цієї розмови зʼявився у відкритому доступі лише зараз на сайті BBC.

Радіоведучий Найджел Вренч поговорив із молодим художником на його першій великій виставці «Війна за газон». Журналіст уточнив, чи можна називати Бенксі Робертом, на що він відповів: «Я Роббі».

До підсумкової версії запису цей момент тоді не увійшов. Однак готуючи серію подкастів, присвячених історії знаменитого художника, Вренч виявив цей шматок відео. Невідомо, чи сказав Бенксі правду.