Засуджені в справі Укргазбанку перекажуть 15 млн грн на «Армію дронів»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Засуджені в справі про схему виведення коштів Укргазбанку перекажуть 15 мільйонів гривень на проєкт «Армія дронів».

Про це повідомляє пресслужба САП.

Вісім підозрюваних вирішили піти на співпрацю зі стороною обвинувачення. Вони пообіцяли надати викривальні показання, а також зобов’язались частково відшкодувати збитки і задонатити на підтримку ЗСУ.

Справа Укргазбанку

Слідство встановило, що протягом 2014—2020 років колишнє керівництво банку та їхні спільники незаконно вивели 205 млн грн під виглядом виплати коштів за агентські послуги, якіх насправді не надавали.

Загалом у цій справі повідомили про підозру 16 фігурантам, серед яких колишні голова Нацбанку, заступник міністра юстиції та перший заступник генерального прокурора.

Прокурори скерували до ВАКС три обвинувальних висновки та вісім угод про визнання винуватості. Узгоджені покарання пов’язані зі штрафом та позбавленням волі. Однак через надання викривальних показань засуджених звільнили від покарання. Їм встановили випробувальні терміни.

Загальна сума збитків, яка буде відшкодована до держбюджету в межах цих угод — 35 млн грн. Також за умовами угод 14,7 млн грн підуть на проєкт «Армія дронів».