Телескоп «Джеймс Вебб» знайшов нові обʼєкти в центрі Чумацького Шляху

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NASA

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» уперше показав детальне зображення області зореутворення Стрілець С в центрі Чумацького Шляху. У ній виявили майже 500 тисяч молодих зірок.

Про це пише NASA.

Стрілець С розташований на відстані 300 світлових років від надмасивної чорної діри Стрілець А і за 25 000 світлових років від Землі. У центрі зіркового скупчення знаходиться раніше відома протозірка, маса якої у 30 разів перевищує масу Сонця.

NASA

Навколо щільної хмари пилу також помітили раніше невідому блакитну ділянку іонізованого газоподібного водню, у якій виявили досі невідомі голчасті структури. Учені намагаються їх вивчити.

За словами астрономів, новий знімок допоможе зрозуміти, скільки насправді нових зірок формується в центрі галактики та чи можуть там зʼявитися надмасивні зірки.