Повітряні сили ЗСУ: Новий іранський дрон Shahed-238 може бути менш радіолокаційно помітний

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armyinform.com.ua / «Бабель»

Іранський дрон Shahed-238, який нещодавно представив Іран, буде мати більшу швидкість і, можливо, буде менш радіолокаційно помітний через композитні матеріали, що можуть використовуватися для його виробництва.

Про це під час телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Іран створює багато БпЛА, на жаль. Й Іран, очевидно, буде і надалі співпрацювати з державою-окупантом. Про цей безпілотник ми маємо інформацію лише від іранської сторони про те, що він з реактивним двигуном і має різні системи наведення — радіолокаційну, оптичну тощо», — зазначив він.

Безпілотник чорного кольору, що, за словами Юрія Ігната, може ускладнити роботу саме по таких дронах у нічний час. Портал «Мілітарний» припускав, що безпілотник чорного кольору, можливо, через використання радіопоглинаючих матеріалів.