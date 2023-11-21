ДБР: У справах Майдану винесли 40 вироків, засуджені 49 людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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За 10 років в Україні порушили 82 кримінальні справи, повʼязані із подіями Революції гідності. Станом на 21 листопада 2023 року у справах Майдану винесли 40 вироків, засуджені 49 людей.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.
Зокрема, у жовтні ДБР завершило розслідування найбільшої справи Майдану. Обвинувальний акт проти колишнього керівництва України скерували до суду. У ньому фігурують:
- експрезидент України Віктор Янукович;
- колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;
- ексзаступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк;
- ексголова СБУ Олександр Якименко;
- перший заступник Якименка й екскерівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький;
- ексміністр оборони Павло Лебедєв;
- екскомандувач Внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк;
- ексвиконувач обовʼязків начальника головного управління МВС у Києві Валерій Коряк;
- начальник міліції громадської безпеки та командир столичного підрозділу «Беркут» Дмитро Бєляєв.
Кримінальне провадження проти них обʼєднує 1 019 епізодів і налічує 1 878 томів.
Загалом у 2023 році до суду направили 28 обвинувальних актів щодо 55 людей.
ДБР завершило розслідування щодо 13 колишніх правоохоронців, які розстрілювали активістів 20 лютого 2014 року.
Також у 2023 році підозри отримали 66 людей. Серед них:
- колишній начальник Управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві Олег Мариненко — за незаконне перешкоджання проведенню зборів із перевищенням влади;
- колишній командир РМОП «Беркут» ГУМВС України в Севастополі Олександр Чередниченко — за державну зраду і посягання на територіальну цілісність держави;
- колишній суддя Шевченківського районного суду Києва — за незаконні ухвали про тримання під вартою щодо трьох протестувальників, винесені 3 грудня 2013;
- цивільна особа — за викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року учасників акцій протесту «Євромайдану» Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, катування обох й умисне вбивство Вербицького;
- колишні голова Служби безпеки України Олександр Якименко, перший заступник голови Служби безпеки України — керівник Антитерористичного центру при СБУ Тоцький і начальник Департаменту захисту національної державності СБУ — за державну зраду;
- 20 співробітників ФСБ рф за пособництво у вчиненні державної зради, а також дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті.
Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховуються на тимчасово окупованій території, їх візьмуть під варту і передадуть суду одразу після звільнення від росіян.
- 21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан, після того як Віктор Янукович зупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Протести переросли в антиурядові й набули більших масштабів після розгону студентів міліцією 30 листопада. У лютому 2014 року розстріли мітингувальників призвели до повалення режиму Януковича.
- Події Євромайдану отримали назву Революція гідності, а загиблих стали називати Небесною сотнею. За даними прокуратури та МВС, під час революції загинули 107 людей. Ще 2,5 тисячі людей постраждали.