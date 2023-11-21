ДБР: У справах Майдану винесли 40 вироків, засуджені 49 людей

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За 10 років в Україні порушили 82 кримінальні справи, повʼязані із подіями Революції гідності. Станом на 21 листопада 2023 року у справах Майдану винесли 40 вироків, засуджені 49 людей.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зокрема, у жовтні ДБР завершило розслідування найбільшої справи Майдану. Обвинувальний акт проти колишнього керівництва України скерували до суду. У ньому фігурують:

експрезидент України Віктор Янукович ;

; колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко ;

; ексзаступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк ;

; ексголова СБУ Олександр Якименко ;

; перший заступник Якименка й екскерівник Антитерористичного центру Володимир Тоцький ;

; ексміністр оборони Павло Лебедєв ;

; екскомандувач Внутрішніх військ МВС Станіслав Шуляк ;

; ексвиконувач обовʼязків начальника головного управління МВС у Києві Валерій Коряк ;

; начальник міліції громадської безпеки та командир столичного підрозділу «Беркут» Дмитро Бєляєв.

Кримінальне провадження проти них обʼєднує 1 019 епізодів і налічує 1 878 томів.

Загалом у 2023 році до суду направили 28 обвинувальних актів щодо 55 людей.

ДБР завершило розслідування щодо 13 колишніх правоохоронців, які розстрілювали активістів 20 лютого 2014 року.

Також у 2023 році підозри отримали 66 людей. Серед них:

колишній начальник Управління громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві Олег Мариненко — за незаконне перешкоджання проведенню зборів із перевищенням влади;

— за незаконне перешкоджання проведенню зборів із перевищенням влади; колишній командир РМОП «Беркут» ГУМВС України в Севастополі Олександр Чередниченко — за державну зраду і посягання на територіальну цілісність держави;

— за державну зраду і посягання на територіальну цілісність держави; колишній суддя Шевченківського районного суду Києва — за незаконні ухвали про тримання під вартою щодо трьох протестувальників, винесені 3 грудня 2013;

цивільна особа — за викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року учасників акцій протесту «Євромайдану» Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, катування обох й умисне вбивство Вербицького;

колишні голова Служби безпеки України Олександр Якименко , перший заступник голови Служби безпеки України — керівник Антитерористичного центру при СБУ Тоцький і начальник Департаменту захисту національної державності СБУ — за державну зраду;

, перший заступник голови Служби безпеки України — керівник Антитерористичного центру при СБУ і начальник Департаменту захисту національної державності СБУ — за державну зраду; 20 співробітників ФСБ рф за пособництво у вчиненні державної зради, а також дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті.

Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховуються на тимчасово окупованій території, їх візьмуть під варту і передадуть суду одразу після звільнення від росіян.