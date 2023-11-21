Новини

ДБР: У справах Майдану винесли 40 вироків, засуджені 49 людей

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

За 10 років в Україні порушили 82 кримінальні справи, повʼязані із подіями Революції гідності. Станом на 21 листопада 2023 року у справах Майдану винесли 40 вироків, засуджені 49 людей.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Зокрема, у жовтні ДБР завершило розслідування найбільшої справи Майдану. Обвинувальний акт проти колишнього керівництва України скерували до суду. У ньому фігурують:

Кримінальне провадження проти них обʼєднує 1 019 епізодів і налічує 1 878 томів.

Загалом у 2023 році до суду направили 28 обвинувальних актів щодо 55 людей.

ДБР завершило розслідування щодо 13 колишніх правоохоронців, які розстрілювали активістів 20 лютого 2014 року.

Також у 2023 році підозри отримали 66 людей. Серед них:

Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховуються на тимчасово окупованій території, їх візьмуть під варту і передадуть суду одразу після звільнення від росіян.