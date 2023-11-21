Священника УПЦ МП з Вінниччини відправили до СІЗО. Він вихваляв терористів «ДНР»

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СБУ

Служба безпеки затримала настоятеля одного із храмів УПЦ МП на Вінниччині. Священник заперечував російську агресію і виправдовував тимчасову окупацію частини України. Тепер його триматимуть під вартою.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У Telegram він писав про «громадянську війну» в Україні, вихваляв терористів «ДНР» Олександра Захарченка, «Гіві» та «Моторолу» й ображав релігійні почуття представників різних конфесій. Також протоієрей агітував проти України під час проповідей та спілкування з вірянами.

СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Священник переховувався від правоохоронців у кількох областей України, але його вдалося затримати. Він перебуватиме в СІЗО.