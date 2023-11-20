Євро-2024: Збірна України зіграла внічию зі збірною Італії

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Збірна України зіграла внічию зі збірною Італії — рахунок 0:0. Українці втратили можливість напряму потрапити на Євро-2024. Матч відбувся в німецькому Леверкузені.

Збірна продовжить боротьбу за три путівки на Євро-2024 у плей-оф, де зіграють 12 команд із найкращим рейтингом у Лізі націй — 2022/23. Там виступлять збірні, які не вийшли до фінальної частини Чемпіонату Європи за підсумками групового раунду відбору. Жеребкування відбудеться 23 листопада.

Збірна України, набравши однакову кількість очок з чинними чемпіонами Європи, посідає третє місце у групі.