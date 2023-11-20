США запроваджують санкції проти «ката з Бучі» та його підлеглого

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Getty Images / «Бабель»

Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти «ката з Бучі» Азатбека Омурбекова та його підлеглого Даниїла Фролкіна за грубі порушення права людини — позасудові вбивства мирних громадян України. Їх та їхніх найближчих родичів позбавили права на вʼїзд у США.

Про це 20 листопада оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Азатбек Омурбеков був командиром російської 64 окремої мотострілецької бригади, коли росіяни контролювали село Андріївка Київської області. Пізніше Омурбеков привів бригаду до Бучі. США наголошують, що саме 64 окрема мотострілецька бригада вбивала, била, розчленовувала, спалювала та імітувала страти мирних жителів.

Коли зʼявилися відомості про жорстокість бригади, Кремль у відповідь оприлюднив заяву, в якій зазначив, що путін нагородив відзнаками 64 окрему мотострілецьку бригаду, а Міністерство оборони росії підвищило Омурбекова та похвалило його.

Азатбек Омурбеков.

«Запроваджуючи санкції щодо Омурбекова та Фролкіна, США підтверджують свою відданість дотриманню прав людини й сприяють тому, щоб притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини», — заявив Ентоні Блінкен.

У серпні 2022 року російське видання «Важные истории» розповіло, що дізналось імена російських солдатів, які причетні до вбивств жителів села Андріївка Макарівського району Київської області — їм зателефонували. Тоді Даниїл Фролкін зізнався: «Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Фролкін Даниїл Андрійович, зізнаюся в усіх злочинах, які я вчинив в Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в хуй не ставить наших бійців, усю піхоту, що бʼється на передовій, на лінії фронту».

Після цього Фролкін просить покарати командирів і розповідає, що заступник командира бригади підполковник Олександр Прокурат наказав розстрілювати людей. Також Фролкін зізнався в убивстві Руслана Яремчука, який нібито передавав ЗСУ координати російських військових.

Даниїл Фролкін.