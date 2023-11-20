Єменські хусити показали відео захоплення судна Galaxy Leader, на якому могли бути українці

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Єменські хусити показали відео захоплення вантажного судна Galaxy Leader, яке вони взяли під контроль 19 листопада в Червоному морі.

На кадрах видно, що бійці висаджуються на борт з гелікоптера, борт якого пофарбований у прапори Ємену та Палестини. Після висадки вони швидко змушують команду здатися і беруть судно під свій контроль. Далі воно рухається в супроводі катерів.

Хусити заявляли, що Galaxy Leader доставили до берегів Ємену, а з членами екіпажу поводяться «відповідно до вчень і цінностей Ісламу». Вони називають судно ізраїльським, хоча воно належить британській компанії Ray Car Carriers і ходить під прапором Багамських островів.

Ізраїль офіційно спростовує належність судна і повідомляє, що екіпаж — це громадяни України, Болгарії, Філіппін та Мексики. Ізраїльтян там немає. За даними Ізраїлю, на борту було 25 членів екіпажу, хусити казали про 22.

Міністерство закордонних справ України 19 листопада заявило, що перевіряє наявність українців серед членів екіпажу. Ніяких даних наразі немає.