Держспецзвʼязку відреагувало на підозру ексголові — запевняє, що закупівлі були за законом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Держспецзвʼязку відреагувало на підозру ексголові Юрію Щиголю і заявило, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Відомство закликає утриматись від звинувачень посадовців до рішення суду.
Про це йдеться в офіційній заяві.
Відомство зазначає, що закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є «складними, а їхній аналіз потребує підготовки й розуміння». Держспецзвʼязку готове надати всі необхідні розʼяснення антикорупційним детективам у будь-якому форматі і вже надало необхідну для розслідування інформацію.
- 20 листопада Кабінет міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору. На місце Щиголя призначили Дмитра Маковського.
- Після цього прокуратура і НАБУ повідомили про підозру Щиголю та Жорі в розкраданні 62 мільйонів гривень на закупівлях програмного забезпечення і супутніх послуг для захисту держреєстрів. За даними слідства, схема, до якої були залучені шестеро людей, діяла з 2020 до 2022 року.