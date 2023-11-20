Держспецзвʼязку відреагувало на підозру ексголові — запевняє, що закупівлі були за законом

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Держспецзвʼязку відреагувало на підозру ексголові Юрію Щиголю і заявило, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Відомство закликає утриматись від звинувачень посадовців до рішення суду.

Про це йдеться в офіційній заяві.

Відомство зазначає, що закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є «складними, а їхній аналіз потребує підготовки й розуміння». Держспецзвʼязку готове надати всі необхідні розʼяснення антикорупційним детективам у будь-якому форматі і вже надало необхідну для розслідування інформацію.