Підказки, теги і вікторини. У Tinder зʼявилися нові функції

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Tinder Blog

Дейтинговий застосунок Tinder оновив основні сторінки — там зʼявилися підказки для початку розмови, вікторини, теги і темний режим.

Про це пише Tech Сrunch.

Підказки покликані розповісти більше про користувачів. Вони міститимуть відповіді на кшталт «Ключ до мого серця», «Перший пункт у моєму списку бажань — це...» і «Дві правди та брехня».

Tinder Blog

Користувачі також можуть створити вікторину про себе, щоб потенційні партнери могли відповісти на запитання про них. Крім того, Tinder додав до сторінок теги. Вони стосуються зацікавлень, домашніх тварин, звички до вживання алкоголю та знаків зодіаку.

Tinder також оновив анімацію “It’s a Match!” і додав темний режим.