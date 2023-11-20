Японія виділить €160 мільйонів на економічне відновлення України

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Японія виділить €160 мільйонів для підтримки проєктів економічного відновлення України. Таке рішення ухвалили на зустрічі з міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, міністром економіки, торгівлі та промисловості Казучікою Іватою й представниками японського бізнесу.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови», — написав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в створенні спільних підприємств, особливо в переробній промисловості, а також у співпраці у сферах агропромислового комплексу, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ.