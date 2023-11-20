Офіс генпрокурора: У 60 справ Майдану може спливти термін давності

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У приблизно 60 справах, які стосуються Революції гідності, може спливти термін давності до винесення вироку. Загалом у судах розглядають 150 справ, у яких фігурують майже 300 людей. Триває досудове розслідування близько 70 справ.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у звʼязку з масовими протестами у 2013—2014 роках, Олексій Донський.

«Основне наше бажання і основна наша [...] проблема і біль, щоб ми встигли отримати вироки там, де строки закінчуються, й отримати результат. Таких справ [у яких спливають терміни давності] — близько 60. Це не стосується, наприклад, справ щодо осіб, які переховуються від слідства, бо там термін давності притягнення до кримінальної відповідальності переривається. Це так само не стосується справ про особливо тяжкі злочини, зокрема ті, за які передбачені покарання у вигляді довічного позбавлення волі», — розповів він.

Донський додав, що справу, яка стосується колишнього керівництва України, скерували до суду. Вона налічує понад 1 800 томів.