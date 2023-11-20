SpaceX випустила третє покоління термінала Starlink

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SpaceX випустила третє покоління термінала (базової станції) Starlink для побутових користувачів. Вона більша за розмірами й споживає більше енергії, але забезпечує кращу якість звʼязку. Водночас термінал став легшим і тоншим.

Поки що новинка буде доступна лише «невеликій групі клієнтів у США»

У пристрої збільшилося поле огляду — на 10%. Ще одне покращення — збільшений рейтинг захисту від пилу та вологи, тепер це повноцінний IP67, замість IP54. Теоретично його можна занурити в воду, глибиною до метра на пів години.

Ще одна важлива зміна — антена тепер буде статичною, а не рухомою, та розміститься на вбудованій підставці. Також SpaceX вирішила додати опору для регулювання кута нахилу.

Довжина нової антени становить 60 см, у попередній версії 51 см, а ширина та сама — 30 см. Нова модель має середнє енергоспоживання від 75 до 100 Вт, що на 25 Вт вище, ніж у антени другого покоління.

Загалом система складається з трьох компонентів: самого термінала, спеціального WI-FI-6 роутера та блока живлення.